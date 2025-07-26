Иво Бобул также вспомнил, какой была певица в начале карьеры.

Народный артист Украины Иво Бобул высказался о певице-предательнице Ани Лорак и назвал причину, почему она уехала в РФ.

Исполнитель подчеркнул, что до сих пор помнит ее в начале карьеры. Бобул считает, что Лорак покинула страну и сейчас молчит о полномасштабной войне в Украине не из-за денег, а из-за определенных обстоятельств.

"Я помню ее маленькую совсем. Мне очень жаль, что так с ней произошло. Она очень хорошая певица, очень мощная. Если погрузиться в то, почему она уехала, то есть вопросы. Может, она бы и не уехала, если бы здесь было все по-другому. Она здесь мешала всем. А куда ей ехать, если здесь о тебя начинают ноги вытирать? Когда люди начинают хаять артистов за то или за то - это не есть хорошо", - сказал Бобул в интервью ТСН.UA.

Видео дня

К слову, ранее стало известно, что Ани Лорак получила российское гражданство. Отмечается, что российский паспорт ей выдали в начале лета, 9 июня, а заявление на получение гражданства страны-агрессора предательница подала еще в феврале 2024 года. Лорак продолжает молчать о полномасштабном вторжении РФ на территорию Украины и зарабатывает кровавые рубли.

Напомним, ранее украинский ведущий Павел Шилько высказался об Ани Лорак и объяснил, почему она живет в РФ во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: