Юморист в очередной раз подчеркнул, что поддерживает Украину в борьбе с оккупантами.

Известный российский юморист Максим Галкин на публике заговорил на украинском языке и рассказал о поддержке Украины.

Не секрет, что в начале полномасштабного вторжения он вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из РФ и осудили кровавую политику диктатора. Комик неоднократно высказывал свою позицию в сети, а на днях сделал это снова на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Так Максим вместе с Аллой Пугачевой дали комментарий украинскому СМИ. Во время общения Галкин признался, что изучает украинский язык, хотя на камеру немножко растерялся и пытался подбирать слова. Однако отметил, что постоянно следит за событиями, которые происходят в нашей стране. Более того, он намекнул, что хотел бы приехать в Киев с концертом, если это будет возможно.

"Я начал изучать украинский, но я не ожидал. Делаем, что можем, чтобы поддерживать. Это обязательно - приедем в Киев с концертом, если позволят", - подчеркнул Галкин в комментарии "Новости. LIVE".

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин заговорил на украинском языке в Ватикане и удивил сеть.

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