Бесплатные VPN-сервисы не являются безопасными, поскольку они могут сохранять данные пользователей и в дальнейшем перепродавать их.

С начала полномасштабного российского вторжения спрос на виртуальные частные сети (VPN) в Украине вырос на сотни процентов, сообщают специалисты международной компании ESET, занимающейся разработкой антивирусного программного обеспечения.

Согласно сообщению, VPN может улучшить защиту цифровой жизни тех, кто находится в опасных регионах. В частности, они могут стать окном во внешний мир для тех, кто живет в оккупированных Россией городах Украины, где свободный доступ к новостям ограничен.

"VPN-сеть работает как дополнительный уровень защиты, шифруя все проходящие через нее данные и обеспечивая конфиденциальность в Интернете. Личная информация, данные местоположения и история просмотра будут недоступны для прочтения тем, кто попытается вас идентифицировать и отследить. Даже ваш Интернет-провайдер не сможет собирать данные о вас", - поясняют в компании.

По данным специалистов ESET, использование VPN-сервисов имеет ряд преимуществ: они позволяют защитить конфиденциальные данные пользователей, скрывать информацию о просмотрах страниц, предоставляют возможность доступа к заблокированным на определенной территории веб-сайтов. Кроме того, они открывают доступ к большему числу контента на стриминговых платформах, которые часто предлагают различные фильмы и шоу в зависимости от региона, и позволяют экономить деньги, поскольку изменение географического местонахождения IP-адреса позволяет выбрать более дешевый регион для определенных сервисов.

Как правильно использовать VPN-сеть

Специалисты сообщают, что есть два варианта подключить VPN: устанавливать его на каждом отдельном устройстве и включать при необходимости, либо изначально настроить функцию VPN в роутере. Все устройства, подключенные к такой сети, будут пропускать свой трафик через зашифрованный туннель VPN, защищая даже те девайсы, которые не поддерживают программы, например, смарт-лампу. Таким образом обеспечивается дополнительный уровень защиты.

При выборе поставщика VPN-сервисов специалисты в сфере кибербезопасности рекомендуют учитывать ряд факторов.

Из-за изменения подключения к другому серверу скорость интернета может быть ниже. Поскольку такие сервисы предлагают серверы с разной максимальной скоростью.

В каждой стране есть свои сервисы, которые соответствуют разным правилам и законам в зависимости от требований защиты данных в соответствующих юрисдикциях.

Одни услуги сосредоточены на конфиденциальности данных, а другие ― на более сложных функциях безопасности.

Не всем компаниям, которые предлагают VPN-сервисы, можно доверять.

Использование VPN является незаконным в некоторых странах, в частности, это касается государств, у которых есть ограничения на доступ к СМИ. В других странах применение VPN не запрещается законом, но правительство систематически пытаются блокировать доступ к таким услугам.

При этом, в компании ESET добавляют, что бесплатные VPN-сервисы не являются безопасными, поскольку они могут сохранять данные пользователей и в дальнейшем перепродавать их.

ESET – эксперт в области защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по IТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.