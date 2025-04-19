В забеге приняли участие 12 000 бегунов-людей и более 20 андроидов, но до финиша дошли не все.

Если идея человекоподобных роботов, соревнующихся с людьми вызывает в воображении антиутопические образы спортивного превосходства андроидов, то не бойтесь, по крайней мере, на данный момент. В Пекине прошел первый в мире полумарафон, на котором люди соревновались с роботами, сообщает CNN.

В забеге приняли участие 12 тысяч бегунов-людей и более 20 двуногих машин китайских производителей вроде DroidVP и Noetix Robotics, причем разных размеров. Рост андроидов варьировался от 120 до 180 см. Одна компания представила робота с женственными чертами и умению подмигивать и улыбаться.

Китайские компании тестировали своих роботов в течение нескольких недель, прежде чем вывести их на гонку. Во время забега машин сопровождали люди-тренеры. В целом, все прошло неплохо, хотя и были некоторые инциденты: некоторые роботы сломались сразу же на старте, другие врезались в ограждение.

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Результаты полумарафона показали, что пока что убежать от роботов более чем реально. Самый быстрый гуманоид Tiangong Ultra преодолел дистанцию в 21 км за 2 часа 40 минут против всего одного часа у победителя-человека. По словам инженеров, успех данной модели объясняется длинными ногами и алгоритмом, имитирующим бег человека.

СМИ назвали выступление Tiangong Ultra назвали важным шагом на пути к использованию гуманоидов в промышленности и повседневной жизни.

Ранее японский бренд Kawasaki показал робо-коня, на котором можно ездить. В компании называют его будущим персональной мобильности, который позволит людям безопасно путешествовать в места, которые ранее были недоступны.

Меж тем глава Tesla Илон Маск обещает 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году. Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск.

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