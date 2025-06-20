Российские диктатор и военный преступник Путин уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой войне против Украины, заявил глава МИД.

Российский диктатор Владимир Путин стал массовым убийцей солдат РФ и полностью пренебрег мирными усилиями США. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в сети X.

Министр отметил, что циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США.

"В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный российский военный преступник обсуждает планы дальнейшего захвата украинской земли и убийств украинцев", - подчеркнул Сибига.

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В то же время, как отмечает глава МИД, из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется "одно о ноге российского солдата".

"На самом деле, куда бы ни ступила нога российского солдата, она приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение", - подчеркнул Сибига.

Дипломат отмечает, что Путину безразлично на российских солдат или их ноги, оторванные украинскими дронами. Сибига отметил:

"Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув никакой стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног".

При этом, по словам главы МИД, и "пока Путин занят отправкой российских ног для вторжения в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически".

"Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления, которое завело Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться", - отметил Сибига.

По его убеждению, единственный способ принудить Россию к миру - это лишить ее чувства безнаказанности.

"Увеличить поддержку обороны Украины и сильно ударить по российской экономике разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Вернуть Москву в чувства", - констатирует Сибига.

Свежие заявления Путина

Как сообщал УНИАН, Путин сегодня придумал, что суверенитет Украины - это внеблоковость, без ядерного оружия и нейтральность. В то же время, он назвал русских и украинцев "одним народом", и поэтому, вся Украина их.

Также Путин заявил, что российскими являются все территории, на которые ступила нога российского оккупанта.

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