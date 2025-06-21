Возможно, вскоре Россия попытается защитить русскоязычных жителей Тель-Авива.

Россия решила не помогать Ирану, потому что в Израиле проживает много русскоязычных людей. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.

В частности он ответил на упрек, что в ситуации с Ираном Россия показала себя ненадежным союзником.

"Что касается надежности/ненадежности России как союзника. Мы должны проявлять определенную солидарность [с Ираном], и так и есть. Но в каждом случае любые конфликты достаточно уникальны. Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 миллиона человек – выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоязычная страна сегодня. И мы, безусловно, в новейшей российской истории всегда учитываем этот факт", – сказал Путин.

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Планирует ли теперь Кремль "спасать" русскоязычных израильтян так, как он "спасает" жителей украинского Донбасса – диктатор не уточнил.

Справка УНИАН. Как обычно бывает с Путиным, он сильно преувеличил "русскоязычность" Израиля. Согласно имеющимся в открытом доступе данным, в Израиле проживает около 1,3 миллиона выходцев из СССР и стран постсоветского пространства. Это лишь около 15% от общего населения страны.

Ирано-Израильская война: последние новости

Как писал УНИАН, Израиль оказался в стратегически неопределенном положении из-за неспособности Дональда Трампа быстро принять решение о том, вступят ли США в войну против Ирана или нет. Из-за этого Израиль не может определить свой стратегический курс в войне далее.

Также мы рассказывали, что ключевой целью в Иране, которую еще предстоит поразить Израилю и США (если они вступят в войну), является подземный обагатительный завод в Фордо. Он является одним из трех ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана, наряду с обогатительным заводом в Натанзе и исследовательским центром в Исфахане.

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