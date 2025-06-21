Только 2% людей могут справиться с задачей с первой попытки, не превысив ограничение во времени.

Есть что-то магнетическое в головоломках - они заставляют нас забыть обо всем на свете и погрузиться в поиски мелочи, которая упорно прячется прямо перед глазами.

Перед вами - картинка с изящными цветами желтого и красного цветов. Их стебли и лепестки отбрасывают причудливые тени, мешая заметить обычные ножницы, которые потеряла цветочница.

Это не просто картинка - это настоящее испытание на внимательность, зрительную память и способность концентрироваться под давлением времени. У вас есть всего 8 секунд, чтобы найти ножницы среди кучи других мелочей.

Видео дня

Установите таймер и внимательно посмотрите на изображение ниже. Сконцентрируйтесь и не дайте мелким элементам отвлечь вас.

Ножницы могут быть любого цвета, наклонены под необычным углом или частично скрыты - но они точно там есть.

Ответ

Если вам удалось найти их - поздравляем! Ваш мозг работает на высоком уровне, а способность к визуальному анализу поражает. Если нет - не расстраивайтесь: прокрутите назад и попробуйте еще раз без таймера.

Другие сложные задания

Предлагаем проверить внимательность с помощью другой, однако не менее интересной головоломки. Перед вами сцена отдыха на пляже, и ваша задача - найти потерянный мяч за 11 секунд.

Также представляем задание, которое проверяет внимательность, концентрацию и способность мгновенно фокусироваться на деталях. Надо за 7 секунд найти среди хаотично расположенных букв слово "марка".

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