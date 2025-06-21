Отмечается, что резких изменений не стоит ожидать.

Ситуация на валютном рынке Украины до 29 июня останется в пределах предыдущих показателей. Любые курсовые "обострения" лишь гипотетические.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Согласно его прогнозу, курс доллара будет находиться в коридоре 41,5 - 41,9 гривни за доллар и 45,5 - 47,5 гривни за евро на межбанке и 41,45 - 41,8 гривни за доллар и 45,5 - 47,5 гривни за евро на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 29 июня будут стоить 4145 – 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41450 – 41800 гривень.

В то же время 100 евро в гривнях будут стоить 4550 – 4750 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 45500 – 47500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на июнь 2025

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее дал прогноз курса доллара на июнь 2025 года.

По его мнению, начальная планка на 2025 год - 42,02 гривни за доллар - может снова стать реальностью уже в ближайшее время. При этом он указал, что курс доллара в Украине, скорее всего, будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривни.

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