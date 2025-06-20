Российские оккупанты демонстрируют, что не стремятся к прекращению огня и желают и в дальнейшем воевать, отметил президент.

Украинские защитники не дают российским захватчикам реализовать их планы на Сумщине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении к украинцам по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Сегодня же - Ставка, был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание - Сумщине, действиям в приграничье. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения - абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумскую область", - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, очень подробно были обсуждены все договоренности по поставкам оружия: контракты, финансы, конкретные обязательства партнеров.

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"Объем поддержки на этот год - самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство - в наше оружие. Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует", - отметил президент.

Кроме того, как рассказал глава государства, на следующую неделю готовятся новые договоренности вместе с партнерами в НАТО.

"Именно по инвестициям в производство. Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии. Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно - видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен - это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", - сообщил Зеленский.

Отдельно президент поручил команде готовить некоторые дополнительные возможности сотрудничества в рамках "коалиции желающих".

"То, что будет усиливать нашу общую архитектуру безопасности. Россияне сегодня снова совершенно открыто и абсолютно цинично сказали, что им "не хочется" идти на прекращение огня. Россия хочет воевать. Чем-то там еще угрожает. Это означает, что им пока не больно от того давления, которое осуществляет мир. Или они очень стараются сделать такой вид. Что ж, российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше. Аятолла Путин может увидеть по своим друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну. Будет больше наших решений ради восстановления безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Последние заявления Зеленского о Сумской области

Как сообщал УНИАН, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны выравнивают позицию на Сумщине. По его словам, на Сумском направлении сосредоточено 53 тысячи оккупантов. Максимальная глубина, на которой происходят бои от границы, составляет 7 км.

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