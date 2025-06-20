Неожиданная находка в земном ядре изменила взгляды ученых на устройство Вселенной

Оказалось, что в толще породы скрыто огромное количество воды, которая влияет на мировой океан.

Ученые готовятся всерьез пересмотреть привычный нам со школы круговорот воды в природе. Возможно, в него будет включен огромный резервуар внутри земного шара, в котором вода распределена в виде уникальных элементов, пишет Daily Galaxy.

Еще с 2009 года ученым было известно, что на глубине от 400 до 600 километров можно найти минерал рингвудит. Этот уникальный минерал содержит в себе спрессованную под колоссальным давлением воду в форме гидроксильных ионов. Один из участников исследования Грэм Пирсон сделал первые предположения о связях этой воды с движениями тектонических плит.

В 2022 году в Ботсване также был обнаружен рингвудит. Это дало ученым основание предположить, что воды в земной мантии огромное количество. Возможно, столько же, сколько и в мировом океане.

Видео дня

Из-за этого ученые уже ставят под сомнение устоявшиеся представления о водном цикле. Возможно, он гораздо сильнее связан с тектонической активностью планеты, чем все думали до сих пор.

"Подземный океан может быть источником глубоководного цикла, который имеет решающее значение для функционирования планеты", - приводит издание слова ученой из Геммологического института Америки в Нью-Йорке Тингтинг Гу.

Как земное ядро влияет на продолжительность суток

Напомним, недавно ученые выяснили зависимость длительности земных суток от изменений внутри ядра. Они обнаружили структурные изменения на поверхности внутреннего ядра и изменения в его движении. Отсюда сделали вывод, что в долгосрочной перспективе продолжительной суток будет меняться.

Вас также могут заинтересовать новости: