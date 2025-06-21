Во время осады Мариуполя российскими войсками часть панно была разрушена взрывом.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба почтил память легендарного панно в Мариуполе, сделав татуировку на руке. Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.

Стоит отметить, что мозаичное панно "Боривитер" создала Алла Горская в 1967 году. Во время осады Мариуполя российскими войсками часть панно была разрушена взрывом. Оно символизирует творческий поиск, любовь к жизни и стремление к свободе.

"Боривитер - сокол, который получил свое название за умение зависать на одном месте в воздухе, держась против ветра и преодолевая его... Боривитер Горской - как по мне, является одним из символов Украины. Нас бьют, но никогда не убьют. Потому что мы преодолеваем даже ветер. С недавних пор я с ним навсегда", - написал Кулеба.

Видео дня

Что россияне сделали с Мариуполем

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что сейчас Мариуполь становится не просто логистической базой для оккупантов, но и полноценной военной площадкой, которая милитаризируется "бешеными темпами".

До этого студент Андрей Кожушина рассказал о жизни в оккупированном Мариуполе. По его словам, оккупационная власть с самого начала начала начала внедрять свою пропаганду. Он отметил, что в университете Мариуполя, где он учился, была большая библиотека и оккупанты выбросили из нее минимум 80% книг и завозили свои.

Вас также могут заинтересовать новости: