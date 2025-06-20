В 300 000 раз горячее Солнца: ученые однажды установили невероятный температурный рекорд

Смелый эксперимент заставил многих людей поверить в то, что ученые нарушили законы физики.

Однажды людям удалось установить невероятный рекорд самой высокой температуры. Она оказалась значительно выше температуры Солнца, пишет IFLScience.

В издании напомнили, что в 2012 году Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) провела смелый эксперимент, результаты которого ученые вспоминают до сих пор. Тогда некоторые люди решили, что исследователи нарушили законы физики.

Для сравнения, температура Солнца составляет около 15 миллионов градусов по Цельсию. В ходе эксперимента A Large Ion Collider Experiment (ALICE) внутри Большого адронного коллайдера была зафиксирована температура более 5 триллионов градусов по Цельсию. Ученые подчеркнули, что это сопоставимо с температурой Вселенной через микросекунды после Большого взрыва.

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В издании рассказали, что такой высокой температуры удалось достичь благодаря 27-километровой круговой трассе под Швейцарией, состоящая из невероятно мощных сверхохлажденных сверхпроводящих электромагнитов. Они способны ускорять частицы до релятивистских скоростей. Также для эксперимента была использована пара ионов свинца.

"Большой адронный коллайдер - это кольцо длиной более 25 км, и частицы могут проходить по нему более 11 000 раз в секунду. Они достигают 99,9999991 процента скорости света. И когда они сталкиваются, они создают абсолютно огромное количество энергии", - объяснил Кай Шведа, заместитель пресс-секретаря коллаборации ALICE.

Миру грозит опасное потепление

Ранее в международная группа из более чем 60 ученых ООН опубликовала доклад, в котором говорится о том, что у мира осталось всего несколько лет, чтобы избежать опасного потепления. Исследователи предупредили, что повышение глобальной температуры может привести к резкому росту климатических катастроф.

Оставшееся количество CO₂, которое можно выбросить без превышения 1,5°C, - составляет всего 130 млрд тонн с 2025 года. При текущем уровне загрязнения атмосферы этот лимит будет исчерпан к 2028 году.

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