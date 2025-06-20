Трамп говорит, что он подождет до двух недель, прежде чем решит, проводить ли вмешательство со стороны США.

Отсрочка президентом США Дональдом Трампом решения о том, начинать ли американскую атаку на Иран, поставила Израиль в стратегическое затруднительное положение. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что главной оставшейся целью Израиля является уничтожение объекта по обогащению урана в Фордо на севере Ирана, который зарыт так глубоко под землей, что израильским бомбам будет трудно его повредить.

В течение нескольких дней израильские официальные лица надеялись, что Трамп отправит американские военные самолеты, вооруженные единственными в мире боеприпасами, которые считаются достаточно мощными, чтобы уничтожить Фордо. Теперь американский лидер говорит, что он подождет до двух недель, прежде чем решит, проводить ли такое вмешательство - задержка, которая ставит Израиль перед дилеммой.

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"Чем дольше Израиль ждет Трампа, тем больше нагрузка на его систему ПВО. Чтобы не допустить заградительных ударов баллистических ракет Ирана, Израиль сжигает свои запасы перехватчиков ракет, вынуждая его отдавать приоритет защите одних районов над другими. Со временем это повышает риск того, что больше ракет поразят как гражданские кварталы, так и стратегические объекты безопасности", - сказано в статье.

По мнению издания, закрытием воздушного пространства Израиля и остановкой большей части его экономической жизни затягивание войны также будет иметь экономические издержки. Чем раньше закончится война, тем быстрее восстановятся коммерческие рейсы, а предприятия смогут возобновить полноценную работу.

Журналисты предполагают, что вместо того, чтобы ждать американской помощи, Израиль может решить атаковать Фордо в одиночку - рискнуть с имеющимися в его распоряжении самолетами и боеприпасами.

Некоторые аналитики говорят, что Израиль может даже отправить коммандос, чтобы войти и саботировать объект. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху намекнул на то, что он пойдет в одиночку. Он сказал, что Израиль "достигнет всех наших целей, всех ядерных объектов, у нас есть силы сделать это".

Эксперты считают, что этот путь чреват риском, и что его эффект может быть ограниченным. Итамар Рабинович, бывший посол Израиля в Вашингтоне, сказал:

"Это, вероятно, не будет в масштабах того, чего могут достичь США. Если бы мы могли сделать то, что могут США, мы бы уже это сделали".

Отмечается, что другой вариант - одностороннее прекращение Израилем войны, без нападения на Фордо. Но такой подход оставит нетронутой по крайней мере значительную часть иранской программы обогащения урана, оставляя открытой возможность того, что он может создать ядерную бомбу, которую можно будет использовать против Израиля.

"На данный момент Израиль, похоже, не собирается идти по этому пути. Политическое руководство Израиля начало открыто говорить о подстрекательстве к краху иранского режима и убийстве его лидера аятоллы Али Хаменеи. Даже если у Израиля нет реального способа свергнуть его правительство, тон комментариев предполагает, что Израиль, по крайней мере, намерен продолжать свои удары в течение нескольких дней", - сказано в материале.

Возможность удара по заводу в Фордо

Главный ядерный объект Ирана, подземный завод в Фордо, может оказаться под ударами Израиля и США. Он является одним из трех ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана, наряду с обогатительным заводом в Натанзе и исследовательским центром в Исфахане.

Его начали строить в 2006 году, а в 2009 году открыли и Иран признал его существование. Предполагается, что он скрыт слоем горных пород глубиной около 80 м.

Бункерные бомбы GBU-57, которые разработали в США, по своим характеристикам могли бы уничтожить этот объект - до взрыва они способны пройти до 60 метров горной породы.

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