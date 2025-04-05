В компании называют его будущим персональной мобильности, который позволит людям безопасно путешествовать в места, которые ранее были недоступны.

Всемирно известный японский бренд Kawasaki показал робота Corleo, на котором можно ездить (передвигаться, скакать, прыгать) по пересеченной местности. Концепт уже можно увидеть на выставке в Осаке.

В компании называют его будущим персональной мобильности, который позволит людям безопасно путешествовать в места, которые ранее были недоступны. Правда, в серийное производство они выйдут не раньше 2050 года.

Технических подробностей не так много, но известно, что Corleo имеет 150-кубовый водородный двигатель, а также генерирует электричество, которое питает моторы в каждой ноге. Вместо мозга – бортовой ПК с ИИ, который анализирует положение в пространстве и обеспечивает устойчивость.

Видео дня

"Это не просто транспорт, а четырехногий внедорожник, который может передвигаться по любой местности, даже прыгать по заснеженным горам", – говорят в Kawasaki.

В рекламных материалах робот возит на себе человека по горам, полям и лесам – как днем, так и ночью. Судя по всему, видео создано с помощью нейросети и отражает видение разработчиков относительно функционала устройства.

Ранее польский стартап Clone Robotics показал пугающе реалистичного робота-андроида с мышцами. Разработчик называет его "первым в мире двуногим андроидом с опорно-двигательным аппаратом".

Меж тем глава Tesla Илон Маск обещает 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году. Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск.

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