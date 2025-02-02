В долгосрочной перспективе Маск ожидает, что Tesla будет производить 100 миллионов роботов в год, став ключевым источником дохода компании.

Илон Маск, владелец и руководитель Tesla, заявил, что компания готова к выпуску 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году.

Как сообщает Electrek, хоть сам Маск признает, что цель амбициозна, и выпуск может оказаться меньше запланированного, он выразил уверенность в выпуске нескольких тысяч роботов, которые будут задействованы на заводах Tesla для помощи в производственных процессах.

Обсуждение роботов Optimus подогревает интерес инвесторов, особенно после серьезного падения продаж автомобильного бизнеса в 2024 году. Компания уже тестирует несколько роботов на своих заводах, но ранее на презентациях было замечено, что они все ее не автономны, а за их движения и разговоры отвечали операторы.

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Tesla создает производственную линию для выпуска 1 000 роботов Optimus в месяц, а затем планирует нарастить объемы до 100 миллионов роботов в год. В долгосрочной перспективе Маск ожидает, что роботы станут ключевым источником дохода компании. По его словам, до этого момента осталось "совсем немного времени".

Продажи роботов третьим лицам планируется начать в следующем году. По оценкам Маска, стоимость робота составит до 20 тысяч долларов (около 830 тыс. грн), что в несколько раз меньше современных аналогов.

Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в супермаркетах и других задачах. При этом отмечается, что андроиды не нацелены отбирать рабочие места у самих людей. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Илон Маск.

Ранее Маск показал процесс "размножения" своих человекоподобных роботов Optimus. Они работают на базе самого передового искусственного интеллекта – такой же используется в автомобилях Tesla.

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