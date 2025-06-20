Сейчас в этой стране находится около 70 тысяч украинцев.

Швейцария может отменить статус защиты для беженцев из Украины, либо существенно ограничить его получение. Об этом пишет швейцарское издание NZZ.

На этой неделе Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет представление о полной отмене "статуса защиты S", на основании которого украинцы могут находиться в стране и получать денежную и другую помощь от швейцарского государства. SVP аргументирует свое предложение тем, что большая часть украинской территории не затронута боевыми действиями и может считаться стабильной. При этом для тех украинцев, которые все же нуждаются в защите в Швейцарии, партия предлагает получение статуса беженца по обычной процедуре на общих основаниях.

Как объясняет NZZ, украинские беженцы "действительно создают проблемы" для местных органов власти, поскольку на них возложена обязанность обеспечить украинцев жильем и денежной помощью.

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В прошлом году швейцарский парламент уже ограничил предоставление защиты украинцам, оставив такую возможность только для выходцев из оккупированных или охваченных боевыми действиями районов Украины. Однако федеральные власти еще должны определить критерии, на основании которых они планируют различать безопасные и опасные регионы Украины. Это решение могут принять в ближайшее время, возможно, на следующей неделе.

Впрочем, как отмечает NZZ, определить "безопасные" регионы Украины швейцарским чиновникам будет нелегко, ведь Россия наносит ракетные и беспилотные удары по всей украинской территории. Кроме того, согласно имеющейся статистике, большинство украинских беженцев, которые уже находятся в Швейцарии, происходят именно из оккупированных районов или зоны активных боевых действий. Поэтому эти танцы с ограничениями все равно не дадут значительного эффекта.

Издание также ссылается на моральный аспект этого вопроса. Пока единственной страной Европы, которая ввела подобные ограничения для украинцев, является Норвегия. Но она предоставляет Украине довольно существенную военную помощь, чего Швейцария не делает из-за своего многократно критикуемого нейтралитета. А Евросоюз на днях вообще продлил вплоть до 2027 года защиту для украинцев без каких-либо исключений.

Украинские беженцы: последние новости

Как писал УНИАН, большинство украинских беженцев уже никогда не вернутся домой, чем бы ни закончилась война. В первую очередь это касается тех, кому удалось выехать из Украины полной семьей, а также тех, кто более-менее обустроился на новом месте.

Также мы рассказывали, что в некоторых странах Европы ухудшается отношение к украинским беженцам со стороны местного населения. Одна из причин этого - зависть к денежной помощи, которую получают украинцы.

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