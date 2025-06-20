Солотуризм становится все более популярным, но для путешественников этой категории одним из важнейших является вопрос безопасности во время путешествия. Особенно для женщин. Американка Саванна Кроуэлл, которая ведет блог о путешествиях в TikTok, поделилась с подписчиками воспоминаниями о том, в каких странах она чувствовала себя в наименьшей безопасности.
По словам путешественницы, самый большой "красный флажок" она отдает Франции - стране, которая является мировым лидером по количеству принимаемых туристов. Саванна пожаловалась на несколько "неловких ситуаций", в которые она попала во время пребывания в этой стране.
"Во время моей первой самостоятельной поездки в Париж меня чуть не обманули "мошенники с петициями" в Лувре", - сказала она.
Эти люди выдают себя за представителей благотворительных организаций и пытаются выманить деньги у туристов на какое-то благотворительное дело. Саванна пожаловалась, что эти мошенники стали вести себя очень агрессивно, когда она попыталась от них отцепиться.
Другой неприятный инцидент произошел в Ницце, прекрасном городе на Французской Ривьере. Когда туристка шла по улице одна, из кустов на нее "выскочил мужчина с заостренной палкой в руке" и "начал преследовать меня по дороге, в конце концов бросил в меня палку и засмеялся".
Второй страной, которая оставила у Саванны неприятные впечатления, была Мексика.
"Как-то у меня была неприятная ситуация с мужчиной на пляже. Я сидела, занимаясь своими делами, когда он подошел, приблизился ко мне, но его полотенце было прямо рядом с моим, и начал задавать мне очень неудобные вопросы - например, где я остановлюсь, как надолго я собираюсь остановиться. Просто очень навязчивые вопросы, где моя интуиция подсказывала мне: "Мне нужно выбраться из этой ситуации", - рассказывает женщина.
В конце концов она дождалась момента, когда навязчивый сосед по пляжу пойдет купаться, и, схватив все свои вещи, сбежала оттуда.
Третья страна, о которой женщина рассказала своим подписчикам, это Никарагуа - небольшое государство в Центральной Америке на перешейке между Тихим океаном и Карибским морем. Там Саванна чувствовала себя некомфортно просто везде.
"Казалось, что где бы я ни шла по улице, если мимо проходил мужчина, он должен был что-то сказать или издать звук - что-то, что заставляло меня чувствовать себя некомфортно", - вспоминает путешественница.
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