Хотя с ней ничего не случилось, несколько ситуаций были очень тревожными.

Солотуризм становится все более популярным, но для путешественников этой категории одним из важнейших является вопрос безопасности во время путешествия. Особенно для женщин. Американка Саванна Кроуэлл, которая ведет блог о путешествиях в TikTok, поделилась с подписчиками воспоминаниями о том, в каких странах она чувствовала себя в наименьшей безопасности.

По словам путешественницы, самый большой "красный флажок" она отдает Франции - стране, которая является мировым лидером по количеству принимаемых туристов. Саванна пожаловалась на несколько "неловких ситуаций", в которые она попала во время пребывания в этой стране.

"Во время моей первой самостоятельной поездки в Париж меня чуть не обманули "мошенники с петициями" в Лувре", - сказала она.

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Эти люди выдают себя за представителей благотворительных организаций и пытаются выманить деньги у туристов на какое-то благотворительное дело. Саванна пожаловалась, что эти мошенники стали вести себя очень агрессивно, когда она попыталась от них отцепиться.

Другой неприятный инцидент произошел в Ницце, прекрасном городе на Французской Ривьере. Когда туристка шла по улице одна, из кустов на нее "выскочил мужчина с заостренной палкой в руке" и "начал преследовать меня по дороге, в конце концов бросил в меня палку и засмеялся".

Второй страной, которая оставила у Саванны неприятные впечатления, была Мексика.

"Как-то у меня была неприятная ситуация с мужчиной на пляже. Я сидела, занимаясь своими делами, когда он подошел, приблизился ко мне, но его полотенце было прямо рядом с моим, и начал задавать мне очень неудобные вопросы - например, где я остановлюсь, как надолго я собираюсь остановиться. Просто очень навязчивые вопросы, где моя интуиция подсказывала мне: "Мне нужно выбраться из этой ситуации", - рассказывает женщина.

В конце концов она дождалась момента, когда навязчивый сосед по пляжу пойдет купаться, и, схватив все свои вещи, сбежала оттуда.

Третья страна, о которой женщина рассказала своим подписчикам, это Никарагуа - небольшое государство в Центральной Америке на перешейке между Тихим океаном и Карибским морем. Там Саванна чувствовала себя некомфортно просто везде.

"Казалось, что где бы я ни шла по улице, если мимо проходил мужчина, он должен был что-то сказать или издать звук - что-то, что заставляло меня чувствовать себя некомфортно", - вспоминает путешественница.

Другие рассказы заядлых туристов

Как писал УНИАН, американская туристка посетила все европейские столицы, и рассказала, в какие она хотела бы вернуться еще хотя бы один раз, а какие больше не хочет видеть.

Также мы приводили рассказ британского туриста, который попал в абсурдную ситуацию на Майорке, когда пытался воспользоваться местной электричкой.

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