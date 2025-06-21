Потрясающее золотое кольцо, утерянное в средневековом замке в Словакии более 700 лет назад, было вновь обнаружено. Украшение, вероятно, носил епископ, и включает необычный шри-ланкийский красновато-фиолетовый сапфир, установленный в полосу, окруженную львами.

"Такое кольцо воплощало глубокий духовный смысл, защитные силы и социальный статус, позволяя владельцу демонстрировать богатство, а также искать божественную защиту, связанную с символами, которые он носил", - сказала в электронном письме Live Science археолог из Университета Константина Философа в Нитре, Словакия Ноэми Беляк Пажинова.

Беляк Пажинова возглавила группу исследователей, изучавших кольцо, которое было обнаружено в замке Зволен в центральной Словакии. Охотник за сокровищами нашел кольцо в 2001 году, но археологи получили его только в марте 2023 года. Исследователи опубликовали свои выводы онлайн 4 июня в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Видео дня

Хотя кольца были обычными аксессуарами как для мужчин, так и для женщин в средневековой Европе, находка золотого кольца с ценным драгоценным камнем крайне необычна, пишут исследователи в своем исследовании.

Для анализа кольца исследователи использовали неразрушающие методы, включая Рамановскую спектроскопию, которая анализирует рассеянный свет для выяснения химического состава материала, и микрорентгеновскую флуоресцентную спектроскопию, которая использует рентгеновские лучи для определения элементов в материале. Они определили, что кольцо было сделано из 18-каратного золота, а драгоценный камень представляет собой 2-каратный корунд, твердый минерал, который образует как рубины, так и сапфиры.

"Основное различие между сапфирами и рубинами заключается в их цвете", - объяснила Беляк Пажинова. Рубины красные из-за включения хрома, в то время как сапфиры встречаются в самых разных цветах. "Мы склонны полагать, что это сапфир", - сказала Беляк Пажинова.

Присутствие микроэлементов в драгоценном камне позволяет предположить, что корунд в кольце прибыл из Шри-Ланки, которая была важным источником минерала со времен Римской империи и до сих пор известна торговлей сапфирами, говорят исследователи. Драгоценный камень, вероятно, попал в Центральную Европу по историческим торговым путям через Алеппо (в Сирии) или Константинополь, пишут исследователи.

Согласно исследованию, лев на золотом ободке также является редким примером символического животного мотива на средневековом кольце. Львы были популярными геральдическими животными в Средние века и считались знаком силы, мужества и королевской власти. Они также были символом воскрешения в христианстве.

"Епископы были обязаны носить такие кольца в качестве официального символа, известного как епископские кольца должности", - сказала Беляк Пажинова, и поэтому "мы можем считать высокопоставленного церковного чиновника носителем этого кольца".

Но когда кольцо было утеряно и кто изначально его носил, все еще остаются открытыми вопросами. По словам исследователей, замок перестал использоваться во второй половине XIV века, а кольцо было случайной находкой в ​​жилом дворе. Однако стиль кольца позволяет датировать его примерно 1300 годом.

Золотая полоса с красновато-фиолетовым сапфиром и изображением льва уникальна для средневековой Европы, пишут исследователи.