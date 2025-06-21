Их слова могут довести "до крупных неприятностей", предупредил американский президент.

Президент США Дональд Трамп предупредил тех, кто призывает Украину продолжать войну с Россией, что надо "следить за языком".

Один из корреспондентов заявил, что сенатор Линдси Грэм и бывший государственный секретарь США Майк Помпео были в Украине, якобы "пытаясь спровоцировать украинцев на продолжение боевых действий".

"Посмотрим, как сложится. Но людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им следует следить за своими словами, потому что это может иметь для них серьезные последствия", - сказал Трамп.

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Он утверждает, что на переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс.

Также Трамп заявил, что заслуживает как минимум четыре Нобелевские премии мира: за усилия в Руанде, Конго, Сербии и в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном

По его словам, ему не вручают награду только потому, что её якобы получают исключительно либералы.

Журналистка спросила президента, беспокоит ли его, что в случае военных действий Иран или его прокси могут совершить теракты за границей.

"Мы всегда об этом волнуемся. На самом деле, даже сейчас, когда вы разговариваете со мной, вы подвергаете себя опасности. Осознаете ли это? Вы уже в зоне риска. Наверное, мне следует отсюда уходить. Но именно вы, ребята, действительно в опасности", - ответил он.

Война в Украине - позиция США

Сенат США решил отложить рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России. Как писало издание Semafor, главной причиной стала эскалация боевых действий между Израилем и Ираном.

Соавторы законопроекта Линдси Грэм и Ричард Блюменталь хотят внести в законопроект технические правки, которые призваны ослабить давление на союзников Украины. Консенсус среди сенаторов уже был достигнут, но рассмотрение документа решили отложить как минимум до июля.

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