Airbus представил новый беспилотный вертолет с 'антидроновыми' ракетами

В Украине уже разрабатывали похожий БПЛА-вертолет.

Компания Airbus представила свой БПЛА-вертолет VSR700 на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Он оснащен ракетным вооружением и средствами для противолодочной борьбы. Подробности об этом вертолете сообщили на сайте компании.

В Defense Express обратили внимание на то, что VSR700 будет использовать 70-мм пусковую установку FZ602 от Thales Belgium. Она может стрелять как неуправляемыми ракетами, так и ракетами FZ275 LGR с полуактивным лазерным наведением, которые будут совместно производиться с украинским предприятием.

В издании считают, что есть вероятность, что VSR700 будет возможно использовать для борьбы с дронами. Тем не менее это далеко не лучшее решение для противодействия беспилотникам.

Видео дня

В издании подчеркнули, что у таких платформ небольшая дальность и скорость для эффективной борьбы с дронами. Тем не менее интеграция ракет с лазерным наведением может существенно повысить их эффективность.

Более того, в Украине уже разрабатывали похожий БПЛА-вертолет - RZ-500. При меньшей взлетной массе (500 кг против 700 кг) украинский производитель предлагал такую же боевую нагрузку в 100 кг, напомнили в издании.

В США испытали новый беспилотный вертолет

Ранее американские компании Honeywell и Near Earth Autonomy совершили первый полет беспилотного вертолета на базе европейского AW139. Во время испытаний основные функции автопилота контролировало автономное бортовое программное обеспечение.

В Honeywell и Near Earth Autonomy сообщили, что еще один шаг в программе воздушного логистического соединения корпуса морской пехоты США. В рамках программы хотят создать и другие автономные системы воздушной логистики.

Вас также могут заинтересовать новости: