Алексей Козырев предупредил о спекуляциях.

Курс доллара в Украине в субботу, 21 июня, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,45 до 41,75 гривни и продажа от 41,85 до 42,20 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,00 до 48,30 гривни и продажа от 48,35 до 48,90 гривни.

"Будет наблюдаться большой разброс котировок как доллара, так и евро в различных сетях обменных пунктов. И поэтому обе эти валюты будут основными объектами спекуляций для желающих подзаработать на скачках валютного курса", - отметил аналитик.

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При этом он указал, что в регионах, где конкуренция между обменниками ниже, владельцы могут еще корректировать коридоры покупок и продаж в пределах дополнительных плюс-минус 5−10 копеек.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 23 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл. Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции.

Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 48,20 гривни за единицу европейской валюты, то есть гривня потеряла 34 копейки. Кстати, этот показатель является рекордным для Украины.

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