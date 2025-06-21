Главная новинка заключается в том, что в школе "Невермор" появится новый директор.

Стриминговый сервис Netflix показал новый тизер второго сезона популярного комедийного хоррор-сериала "Венздей" и наконец раскрыл даты премьеры: первая часть выйдет 6 августа, вторая - 3 сентября 2025 года.

"Академия "Невермор" приветствует всех изгоев - вурдалаков, вампиров, сирен, горгон, давинчи и всех остальных. Посещайте академию "Невермор" вместе с Венздей Аддамс", - говорится в описании к трейлеру.

Стоит отметить, что главная новинка заключается в том, что в школе "Невермор" появится новый директор, которого сыграл Стив Бушеми. Интересно, что его персонаж Барри Дорт резко критикует предыдущее руководство и обещает полную перезагрузку школы.

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"В прошлом году это заведение потерпело удар из-за моей предшественницы, Ларисы Уимс. Ее отвратительная преданность нормальности была катастрофой. Я с удовольствием исправлю ее ошибки. В этом году планирую вернуть академии былую славу и пригласить новую волну молодых изгнанников", - заявляет Дорт.

Очевидно, что атмосфера в "Неверморе" явно изменится.

В тизере снова появилась Венздей в исполнении Дженны Ортеги, а также знакомые персонажи - Бьянка и Энид, которые рассказывают о новых правилах в школе монстров.

Сериал "Венздей" - последние новости

Ранее Netflix показал первые шесть минут второго сезона сериала. В опубликованном ролике было показано, что главная героиня продолжает свои расследования и решила направиться самостоятельно к маньяку. Однако он смог ее поймать и завязать, но Вендзей находит методы, как его перехитрить и наказать за все преступления.

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