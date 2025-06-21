Кремль не удовлетворится захватом четырех областей.

Российский диктатор Владимир Путин использует "буферные зоны" как предлог для расширения территориальных притязаний России на Украину, отмечают аналитики американского Института изучения войны.

В ISW напоминают, что Путин во время своего выступления на Петербуржском экономическом форуме заявил, что российские войска "оказываются" на территориях за пределами четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала, а затем напомнил поговорку "где ступает нога русского солдата, там и Россия".

При этом он заявил, что "в принципе" не исключает захвата Россией города Сумы, хотя, по его словам, в настоящее время Россия не преследует этой цели. При этом аналитики отмечают, что российские чиновники призывали Путина создать "буферную зону" в Днепропетровской области, чтобы защитить оккупированную Донецкую область от украинских ударов, а также оправдывали российское наступление на север Харьковской области как попытку защитить город Белгород от украинских обстрелов.

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В ISW отмечают, что предлагаемые российскими чиновниками "буферные зоны" простирались бы на восточные Харьковскую и Днепропетровскую области — две области, которые Россия еще не аннексировала незаконно.

"Кремль продолжает демонстрировать, что он не удовлетворится захватом Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и будет использовать буферные зоны как предлог для оправдания своих территориальных амбиций за пределами этих четырех областей", - подчеркивают аналитики.

Путин о войне в Украине

20 июня Путин выступил с рядом публичных заявлений, в которых в частности допустил оккупацию города Сумы.

"В Сумской области глубина зоны безопасности составляет от 10 до 12 км, далее - город Сумы, областной центр. У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", - сказал Путин.

Он также в который раз обвинл Украину и Запад в начале войны. По его словам, западные противники России и украинские "неонацисты" буквально "вынудили" Москву признать псевдонезависимость "ДНР/ЛНР" и оказывать им вооруженную поддержку.

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