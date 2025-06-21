Путин использует буферные зоны как оправдание для дальнейших завоеваний / Коллаж УНИАН, фото 199 учебный центр ДШИ ВС, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин использует "буферные зоны" как предлог для расширения территориальных притязаний России на Украину, отмечают аналитики американского Института изучения войны.

В ISW напоминают, что Путин во время своего выступления на Петербуржском экономическом форуме заявил, что российские войска "оказываются" на территориях за пределами четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала, а затем напомнил поговорку "где ступает нога русского солдата, там и Россия".

При этом он заявил, что "в принципе" не исключает захвата Россией города Сумы, хотя, по его словам, в настоящее время Россия не преследует этой цели. При этом аналитики отмечают, что российские чиновники призывали Путина создать "буферную зону" в Днепропетровской области, чтобы защитить оккупированную Донецкую область от украинских ударов, а также оправдывали российское наступление на север Харьковской области как попытку защитить город Белгород от украинских обстрелов.

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В ISW отмечают, что предлагаемые российскими чиновниками "буферные зоны" простирались бы на восточные Харьковскую и Днепропетровскую области — две области, которые Россия еще не аннексировала незаконно.

"Кремль продолжает демонстрировать, что он не удовлетворится захватом Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и будет использовать буферные зоны как предлог для оправдания своих территориальных амбиций за пределами этих четырех областей", - подчеркивают аналитики.

Путин о войне в Украине

20 июня Путин выступил с рядом публичных заявлений, в которых в частности допустил оккупацию города Сумы.

"В Сумской области глубина зоны безопасности составляет от 10 до 12 км, далее - город Сумы, областной центр. У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", - сказал Путин.

Он также в который раз обвинл Украину и Запад в начале войны. По его словам, западные противники России и украинские "неонацисты" буквально "вынудили" Москву признать псевдонезависимость "ДНР/ЛНР" и оказывать им вооруженную поддержку.

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