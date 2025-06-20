Украина уже длительное время не может наладить процессы мобилизации.

Назначение Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутных войск ВСУ означает, что президент Владимир Зеленский стремится реформировать административное направление в руководстве Вооруженными силами и улучшить мобилизацию на фоне российского летнего наступления. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что ранее Шаповалов отвечал за координацию сотрудничества с западными союзниками Украины, а теперь в его обязанности вошли вопросы набора солдат, к активизации чего постоянно призывали США и Европа.

"[До сих пор] попытки реформировать процесс мобилизации и обучения в Украине были в лучшем случае вялыми", - пишет FT.

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В последнее время в украинской армии произошло несколько незначительных реформ, таких как облегчение процедуры перехода военных из одной бригады в другую. Но принудительная мобилизация остается непопулярной мерой, а Зеленский неоднократно отказывался снижать минимальный возраст мобилизации ниже 25 лет, говорится в публикации.

В феврале в Украине ввели добровольные военные контракты для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, но программа не оправдала ожиданий. В апреле военный советник президента Павел Палиса признал, что за несколько недель после запуска программы удалось привлечь лишь около 500 молодых новобранцев.

Как отмечает FT, предшественник Шаповалова на посту генерал Михаил Драпатый после отставки высказал редкую публичную критику в адрес Сухопутных войск. По его словам, начав работу в штабе в ноябре прошлого года, он столкнулся с "атмосферой страха, отсутствия инициативы, нежелания принимать обратную связь, равнодушия к кадровым вопросам, мнимой дисциплины и глубокого разрыва между штабом и подразделениями".

Подавая в отставку, Драпатый признал, что не справился с задачей исправления этой системы. Теперь эта задача ложится на плечи Шаповалова, который до недавнего времени отвечал за координацию поставок западного оружия в Украину, а до того командовал оперативной группой "Юг".

Проблемы мобилизации в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина" высказался в защиту жестких методов мобилизации. "Чем жестче работает ТЦК и СП, тем больше у меня людей", - сказал он.

Также мы приводили мнение главного сержанта роты огневой поддержки 150 Отдельного разведывательного ударного батальона с позывным "Волк". Он выразил убеждение, что молодежь от 18 лет должна быть в армии.

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