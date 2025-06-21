Во время встречи Зеленского с Маккейн речь шла, в частности, и о дальнейшей поддержке украинских школ.

Общая сумма гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН в течение 2022-2024 годов составила 2,2 млрд долларов, еще 767 млн долларов запланировано на этот год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) Синди Маккейн.

Отмечается, что глава государства поблагодарил Маккейн за постоянную помощь украинцам и отметил то, что ее покойный муж, сенатор Джон Маккейн, неоднократно посещал Украину и много сделал для нашего государства.

"Президент также выразил благодарность за гуманитарную помощь, которую предоставила Всемирная продовольственная программа ООН. В течение 2022-2024 гг. ее общая сумма составила 2,2 млрд долл., еще 767 млн долл. запланировано на этот год", - говорится в сообщении.

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Во время встречи речь шла о дальнейшей поддержке украинских школ: обустройство укрытий, помощь с финансированием питания для учащихся 5-11-х классов и обеспечение школьными автобусами. Зеленский отметил важность того, чтобы делать все, чтобы дети могли безопасно учиться и оставались в Украине.

Отмечается, что Зеленский и Маккейн также обсудили важность продолжения гуманитарной программы "Зерно из Украины", которая имеет поддержку уже более 20 стран. Она очень важна для государств Африки, Ближнего Востока, в целом для Глобального Юга и всего мира.

"Президент подчеркнул, что благодаря инициативе "Продовольствие из Украины" наше государство также смогло помочь людям в Сирии. Несмотря на войну Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности и готова делать еще больше", - говорится в сообщении.

Маккейн также отметила эффективность программы "Зерно из Украины". По ее словам, команда ВПП ООН имела возможность воочию увидеть то, как инициатива работает и действительно помогает.

Кроме того, они обсудили дипломатическую работу для достижения справедливого и прочного мира, необходимость усиления давления на Россию и усилия ради возвращения украинских детей, которых незаконно депортировала и принудительно переместила Россия.

Войну в Украине желательно закончить при нынешней каденции Трампа

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что войну в Украине "желательно" закончить при нынешней каденции президента США Дональда Трампа.

Он также отметил, что нынешнего уровня глобальной солидарности с Украиной и глобального давления на Россию недостаточно, и санкции надо "значительно" усиливать. Так, Зеленский рассчитывает на помощь Трампа и влияние США.

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