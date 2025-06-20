В списке значатся Дева и Рыбы.

Летние месяцы 2025 года принесут по-настоящему судьбоносные перемены для четырех знаков Зодиака. Как утверждает астролог Эми Демюр, некоторых "ждет изменение жизни", и все это развернется уже в ближайшие месяцы, передает YourTango.

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Дева

Для представителей этого знака все меняется кардинально. Вы едва узнаете Деву после лета 2025 года, поскольку этот знак Зодиака "становится совершенно неудержимым", сказала Демюр:

"У вас будет способность, энергия, уверенность и сосредоточенность, чтобы наконец-то действовать в соответствии с видением, которое выстраивалось внутри вас".

Те, кто ранее долго колебался или слишком много анализировал, наконец-то смогут отпустить сомнения и приступить к активным шагам. Достаточно следовать внутренним подсказкам и не бояться двигаться вперед.

Рыбы

Представители этого водного знака также войдут в совершенно новое состояние. По словам Демюр, этот знак Зодиака оставляет свое старое "я", чтобы войти в более высокую временную линию

"Сатурн, покидающий ваш знак, снял бремя, которое сдерживало вас в жизни. Теперь ваша магия возвращается в сеть", - объяснила астролог.

Переход произойдет на всех уровнях: эмоциональном, духовном и даже финансовом. Рыбы начнут слушать себя глубже и увереннее следовать за внутренним компасом. Их мечты, какими бы смелыми они ни были, наконец, станут реальностью.

Лев

Предстоящий сезон откроет перед Львами путь к раскрытию истинной силы.

"Астрология подтолкнет вас к уточнению вашего сообщения, вашего образа, вашей цели", - сказала Демюр.

Львы будут искать свое место в новом контексте, учиться заявлять о себе и принимать лидерские роли.

"И вы научитесь привлекать то, что хотите, будучи полностью, без извинений самим собой. Вы были рождены для того, чтобы быть в центре внимания этим летом", - подчеркнула астролог.

Рак

Поддержка Юпитера в течение года с июня 2025 по июнь 2026 кардинально преобразит жизнь Раков.

"Ваша энергия будет магнитной, а ваши идеи, наконец, приземлятся. Любовь, которую вы дарите другим, кто ее заслуживает, начнет возвращаться", - объяснила Демюр.

Внимание к эмоциональной сфере и честность с собой откроют путь к настоящему успеху.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет целый месяц везения.

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