Американский лидер заявил, что не намерен призывать Израиль к прекращению ударов по Ирану.

Президента США Дональда Трампа журналисты спросили о том, на какое время он в действительности отложил свое решение о том, вступать ли в войну с Ираном на стороне Израиля.

Накануне он объявил, что примет решение в течение двух недель, но наблюдатели замечали, что президент довольно часто говорит, что предпримет какие-то действия через недели, а по их истечении ничего не происходит.

"Я даю им [Ирану] период времени, и я бы сказал, что две недели - это максимум", - ответил Трамп, пишет Clash Report.

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Американский лидер заявил, что не намерен призывать Израиль к прекращению ударов по Ирану, а вмешательство США может и не понадобиться.

"Израиль трудно просить прекратить удары по Ирану, потому что они побеждают", - заявил Трамп.

По его словам, он даже не желает рассуждать о возможном использовании Сухопутных войск США в Иране, назвав это крайним вариантом. Он добавил, что Тегеран хочет вести переговоры не с Европой, а с Вашингтоном.

Трамп утверждает, что у США есть разведданные о военных амбициях Ирана в сфере атома и его "отделяют от создания ядерного оружия недели или месяцы".

Ядерная программа Ирана

По данным американской разведки, Иран все еще не принял окончательного решения о создании ядерного оружия. Там считают, что толчком к этому может стать нападение на главный объект по обогащению урана или убийство Израилем верховного лидера Ирана.

Издание The New York Times писало, что отсрочка Трампом решения о том, начинать ли американскую атаку на Иран, поставила Израиль в стратегическое затруднительное положение.

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