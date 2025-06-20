По словам Кучеренко, в феврале-марте этого года армия РФ нанесла очень мощные ракетные удары по газовой инфраструктуре Украины, из-за чего государство потеряло 2 млрд кубов газа.

Из-за атак России Украина потеряла 2 млрд кубов газа, а еще 3 миллиарда кубов - из-за неэффективного управления "Нафтогазом". Об этом Алексей Кучеренко, народный депутат Украины (фракция Батькивщина), первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассказал в эфире Киев24.

По словам Кучеренко, в феврале-марте этого года армия РФ нанесла очень мощные ракетные удары по газовой инфраструктуре Украины, из-за чего государство потеряло 2 млрд кубов газа. Однако общий дефицит составляет около 5 миллиардов. То есть, по его словам, еще 3 миллиарда кубов газа было потеряно из-за неэффективного управления "Нафтогазом".

"Я берусь утверждать, что дефицит газа 2 млрд - из-за обстрелов, а остальные 3 млрд кубов газа - это бездарное руководство со стороны всех абсолютно руководителей газовых компаний: Чернышова, Коболева, Витренко", - сказал он.

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Вместе с тем, Кучеренко успокоил украинцев: повышение тарифов на газ для населения пока не предвидится и тепло будет в домах украинцев этой зимой.

Дефицит газа в Украине

В начале мая 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нехватки газа Украина сможет импортировать его из Норвегии за 1 млрд евро.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев говорил, что в украинских подземных хранилищах пока не хватает около 9 миллиардов кубометров газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона. По его словам, если государство вовремя не воспользуется имеющимися возможностями по закупке, Украина рискует открыть следующий отопительный сезон с дефицитом.

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