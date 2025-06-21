Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в декабре 2032 года сейчас составляет 4%.

Вероятно, астероид 2024 YR4, известный как "убийца городов", который ранее считался потенциальной угрозой для Земли, обойдет нашу планету, но может врезаться в Луну и создать "потенциальную опасность" для спутников. Об этом пишет The Independent.

Оценки траектории этого космического тела размером со здание показывают, что вероятность его столкновения с Луной в декабре 2032 года составляет 4%.

Астрономы из Университета Западного Онтарио в новом исследовании подсчитали, что в случае удара астероида энергия взрыва может равняться 6,5 мегатонны тротила, а на поверхности Луны образуется кратер диаметром почти 1 км. Для сравнения: атомная бомбардировка Хиросимы в 1945 году дала энергию, эквивалентную лишь 0,015 мегатонны тротила.

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Удар астероида 2024 YR4 может создать облако лунной пыли и обломков массой более 100 миллионов килограммов. До 10% этих обломков, по прогнозам, могут достичь Земли в течение нескольких дней. В зависимости от места удара, спутники на орбите Земли могут годами подвергаться метеоритной угрозе.

"Основная угроза - это частицы лунных выбросов размером более 0,1 мм, которые могут достичь низкой околоземной орбиты в течение дней или месяцев и представлять опасность для космических аппаратов", - пишут исследователи.

Риск для спутников будет зависеть от нескольких факторов: расположения удара, размера кратера, объема выброшенного материала и распределения размеров обломков. Важнейшим фактором, согласно исследованию, является само место удара.

"Поскольку Луна вращается вокруг Земли со скоростью примерно 1 км/с, для того чтобы обломки быстро достигли Земли, удар должен произойти по обратной стороне орбиты Луны", - пояснили ученые.

Удар также должен произойти таким образом, чтобы скорость обломков компенсировала орбитальную скорость Луны.

В исследовании было смоделировано 10 000 вариантов траекторий астероида, и в 410 из них он попадает в Луну. В большинстве таких сценариев удар приходится на южное полушарие Луны.

Анализ потенциальных сценариев показывает, что существует значительная вероятность попадания 10% обломков в околоземное пространство, что создает риски для астронавтов и спутников. По мнению исследователей, это произойдет в течение нескольких дней после максимума выбросов от удара 2024 YR4.

Учитывая то, что количество спутников на орбите стремительно растет, эта угроза может быть еще серьезнее в 2032 году.

"Учитывая очень большую общую площадь спутниковой поверхности к 2032 году, становится вероятным, что сотни или даже тысячи ударов обломков размером в миллиметр от удара 2024 YR4 в Луну могут быть зафиксированы по всему спутниковому флоту", - предупредили ученые.

Что еще известно об астероиде 2024 YR4

Ранее УНИАН рассказывал, угрожает ли астероид 2024 YR4 людям. Отмечалось, что это небесное тело имеет примерно 55 метров в ширину и движется со скоростью почти 48 000 км/ч. Хотя это слишком мало, чтобы положить конец человеческой цивилизации, 2024 YR4 все равно может уничтожить большой город, высвободив около 8 мегатонн энергии во время столкновения.

По мнению инженера по эксплуатации Catalina Sky Survey Университета Аризоны Дэвида Ренкина, последствия столкновения астероида с Луной, вероятно, были бы видны с нашей планеты.

"Существует вероятность того, что это приведет к выбросу определенного материала, который может ударить Землю, но я очень сомневаюсь, что это вызовет какую-то серьезную угрозу", - пояснил ученый.

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