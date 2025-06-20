Там считают это маловероятным.

Война между Израилем и Ираном вряд ли будет иметь непосредственное влияние на военную ситуацию на российско-украинском фронте.

Такое мнение в интервью ZDF высказал руководитель специального штаба по вопросам помощи Украине при министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг, передает n-tv. Генерал-майор напомнил, что в первые годы полномасштабной войны Тегеран очень сильно поддерживал Москву поставками дронов-камикадзе:

"Однако сейчас Россия сама производит эти беспилотники типа "шахед", усовершенствовала их и нарастила производство. Это означает, что Россия больше не зависит от поддержки Ирана в вопросах поставок беспилотников".

По его словам, несколько месяцев назад появились данные о том, что иранская сторона передала россиянам небольшое количество баллистических ракет, однако их до сих пор не развернули.

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Отношения Ирана и России

Напомним, ранее Кремль и Тегеран заключили "Всеобъемлющее стратегическое партнерство", охватывающее 47 статей в сфере экономики, обороны, энергетики и кибербезопасности.

После ратификации Госдумой (8 апреля) и Иранским парламентом (21 мая), договор вступил в силу и формализовал общие военные интересы. В то же время в нем отсутствует статья о взаимной защите.

13 июня Израиль начал операцию под названием "Rising Lion", в рамках которой совершил пять массированных авиаударов по Ирану. Под обстрелом оказались военные и ядерные объекты на всей территории Ирана.

Целью операции является уничтожение иранской инфраструктуры, связанной с ядерной программой, в частности ядерного центра в Натанзе. Израиль считает, что Иран находится на грани создания ядерного оружия, и пытается сорвать этот процесс путем силового вмешательства.

Россия осудила Израиль за атаку, однако не спешит помогать Ирану. Российские "военкоры" уже выразили возмущение пассивностью Кремля несмотря на соглашение с Тегераном.

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