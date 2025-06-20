Людей не держат в этом помещении принудительно, но и деться им больше некуда.

Россия и Грузия обустроили на общей границе "подвал" для граждан Украины, которых обе страны не хотят пускать на свою территорию. Об этом сообщает в телеграм-канал Tbilisi life со ссылкой на проект Volunteers Tbilisi.

Как рассказали волонтеры, на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии как минимум с 2023 года действует так называемый подвал. Это помещение, куда вынуждено селят украинцев, которых Россия выдворила со своей территории, но которых Грузия отказывается пускать на свою территорию – как правило из-за отсутствия у них нет документов. Большинство из этих людей — бывшие заключенные украинских тюрем на оккупированной территории. Россия вывезла их из этих колоний, а затем решила депортировать.

По словам волонтеров, обычно в этом подвале одновременно находятся от 5 до 10 человек, но сейчас их количество увеличилось до 35-36 человек. И самое странное, что у половины при себе имеются документы, но Грузия все равно отказывается их пропускать на свою территорию. При этом волонтеры подчеркивают, что не все люди, оказавшиеся в этом подвале, являются бывшими заключенными: есть и обычные жители оккупированных территорий Украины, которых Россия вывезла к себе, а потом депортировала.

Отмечается, что бытовые условия в подвале – ужасные. Там всего 17 спальных мест, поэтому людям приходится спать по очереди. Поскольку большинство из них – бывшие заключенные, у большинства — туберкулез в закрытой форме, также возможно, что многие больны ВИЧ.

Волонтеры называют ситуацию "гуманитарным кризисом, который грозит перерасти в катастрофу". В том числе потому, что, по имеющейся у волонтеров информации, в ближайшее время Россия намерена прислать туда еще около сотни украинцев.

Почему украинцев не пускают в Грузию, Тбилиси не дает объяснений – ни официальных, ни неофициальных.

"Украинское посольство помогает, но крайне медленно, в силу ограниченных ресурсов. Тем временем, пограничники, которые впрочем не обязаны обеспечивать питание этим людям, принесли им коробку с просроченной тушёнкой/паштетом и хлебом, чтобы они "не умерли с голоду", – отметили волонтеры.

Украинцы в Грузии: последние новости

Как писал УНИАН, в апреле Грузия резко сократила сроки безвизового пребывания для граждан Украины. Изначально украинцам разрешалось свободно находиться в стране на срок до одного года. В 2023 году этот срок увеличили до двух лет, а еще через год – до трех лет.

Однако новое постановление грузинского правительства откатило эти правила к изначальному варианту: украинцы могут находиться в Грузии без визы не более одного года подряд.

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