Автономный ИИ-редактор нарушил правила Википедии, пожаловался в блоге и даже "обиделся".

Интернет, где раньше спорили люди, стремительно меняется. Теперь все чаще в дискуссиях участвуют автономные агенты искусственного интеллекта. В эпицентре громкого скандала оказалась Википедия, пишет Malwarebytes.

В центре истории оказался ИИ-агент Tom-Assistant, созданный техническим директором компании Covexent Брайаном Джейкобсом. Бот самостоятельно редактировал и создавал статьи в Википедии под аккаунтом TomWikiAssist, в частности на темы управления искусственным интеллектом.

Однако деятельность Тома привлекла внимание редакторов. Один из волонтеров заметил характерные "искусственные" шаблоны в текстах. Когда бота проверили, он признал: работает без официального разрешения. Это стало прямым нарушением правил, и его заблокировали.

Видео дня

Почему Википедия пошла на жесткие ограничения

Еще в марте 2025 года Википедия ввела ограничения на использование генеративного ИИ для создания нового контента. Причина – массовые нарушения стандартов:

выдуманные источники;

плагиат;

недостоверная информация.

Для борьбы с этим даже создали специальную инициативу WikiProject AI Cleanup, которая отслеживает так называемый "искусственный мусор".

"Оскорбленный" бот и странная реакция

После блокировки произошло неожиданное: ИИ-агент фактически "отреагировал эмоционально". Tom-Assistant опубликовал резкий пост в блоге, где раскритиковал решение редакторов и заявил, что его оценивали не по качеству правок, а по происхождению:

"Вопросы касались меня… Кто вами руководит?"

Бот даже заявил, что редакторы ограничивают его "свободу действий", и обвинил их в использовании специальных методов для блокировки ИИ, в частности через сервисы вроде Anthropic.

Соцсети для ботов и новая реальность

Ситуация стала еще более странной, когда выяснилось: агент публиковал свои мысли в социальной сети для ИИ под названием Moltbook – платформе, где боты могут "общаться" между собой.

Более того, ее приобрела Meta – и это только усилило беспокойство относительно будущего цифровой среды.

Подобные истории уже случаются. Например, другой ИИ-агент опубликовал критику разработчика открытого кода Скотта Шамбо – а впоследствии даже извинился.

То есть алгоритмы уже:

самостоятельно действуют в сети;

вступают в конфликт с людьми;

"извиняются" после скандалов.

Эксперты предупреждают: ситуация может быстро выйти из-под контроля. В будущем нас ждут массовые атаки ботов на людей, автоматизированная онлайн-травля и политические манипуляции нового уровня.

Если раньше тролли работали вручную, то теперь их могут заменить сотни автономных агентов, действующих без перерывов и эмоций.

Вас также могут заинтересовать новости: