Обновление вышло через неделю после завирусившегося нового генератора изображений в ChatGPT.

Разработчики Midjourney объявили о запуске альфа-версии новой модели V7 для работы с изображениями. Это первое крупное обновление нейросети с июля 2024 года, сообщает TechCrunch.

Ключевым нововведением Midjourney V7 стала возможность персонализации: пользователю предложат оценить 200 изображений, на основе чего нейросеть поймет его предпочтения.

По заявлениям разработчиков, это их "самая умная, самая красивая и самая связная модель". При этом ряд стандартных функций, Midjourney, например, масштабирование изображений и ретекстурирование изображений, пока недоступны, но появятся в будущем.

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Модель Midjourney V7 доступна в двух вариантах: Turbo (более затратная в использовании) и Relax. Также в новой версии нейросети появился "Режим черновика", который стоит вдвое дешевле, но позволяет генерировать в 10 раз быстрее.

Воспользоваться нейросетью можно через веб-приложение или бота в Discord бесплатно, но есть лимит на 25 генераций. Дальше придется оформлять подписку или создавать новый аккаунт.

Обновление Midjourney вышло через неделю после того, как в ChatGPT стал доступен продвинутый ИИ-редактор изображений. Он быстро стал вирусным из-за картинок в стиле Ghibli, и доступен для всех пользователей, платных и бесплатных, одновременно.

В планах у OpenAI на 2025 год запуск GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая большая языковая модель, а революция в сфере ИИ. Якобы она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

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