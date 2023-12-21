Разработчики повысили детализацию и точность "понимания" заданий, а разрешение картинок выросло в 2 раза.

Создатели нашумевшей нейросети Midjourney открыли доступ к шестой версии – с ней сгенерированные изображения стало практически не отличить от реальных фотографий. Сообщение об этом появилось в социальных сетях проекта

Среди нововведений V6 указаны повышенная точность "понимания" заданий, возможность использования более чем 350 слов для текстового описания, выросшая детализация, а разрешение картинок было увеличено в 2 раза – с 1024×1024 пикселей до 2048 × 2048 пикселей.

Еще один из важных моментов: к шестой версии Midjourney научилась более адекватно изображать человеческие руки, что делает изображения еще более реалистичными. Также стоит отметить добавление функции создания 3D-моделей.

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Как результаты новой версии выглядят на практике, можно посмотреть ниже. Пользователи отмечают, что при одинаковых запросах к V5 и V6 вторая генерирует очень реалистичные картинки – морщины, складки, текстура кожи – генерации выглядят идеально.

Новой версией можно пользоваться уже сейчас через бот в Discord, однако есть лимит на 20 генераций. Дальше придется оформлять платную подписку или создавать новый аккаунт.

Для доступа к Midjourney V6, нужно зайти в чат в разделе Newcomer Rooms, отправить "/setting" и выбрать в предложенном списке Midjourney Model V6 [BETA]. Далее пишите в чате команду /imagine, после чего вводите описание желаемой картинки.

Midjourney входит в топ-3 самых популярных нейросетей для генерации картинок. Этот искусственный интеллект на сотнях миллионов примеров обучали выстраивать соответствие между текстовыми описаниями и картинками. Так он и стал генерировать оригинальные образы.

Если хотите воспользоваться одной из таких нейросетью, УНИАН делился подборкой лучших нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

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