Нейросеть Midjourney обновилась до 6-й версии: примеры работ / фото Midjourney v6

Создатели нашумевшей нейросети Midjourney открыли доступ к шестой версии – с ней сгенерированные изображения стало практически не отличить от реальных фотографий. Сообщение об этом появилось в социальных сетях проекта

Среди нововведений V6 указаны повышенная точность "понимания" заданий, возможность использования более чем 350 слов для текстового описания, выросшая детализация, а разрешение картинок было увеличено в 2 раза – с 1024×1024 пикселей до 2048 × 2048 пикселей.

Еще один из важных моментов: к шестой версии Midjourney научилась более адекватно изображать человеческие руки, что делает изображения еще более реалистичными. Также стоит отметить добавление функции создания 3D-моделей.

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Как результаты новой версии выглядят на практике, можно посмотреть ниже. Пользователи отмечают, что при одинаковых запросах к V5 и V6 вторая генерирует очень реалистичные картинки – морщины, складки, текстура кожи – генерации выглядят идеально.

Фото Midjourney 21 декабря 2023
Фото Midjourney 21 декабря 2023
Фото Midjourney 21 декабря 2023
Фото Midjourney 21 декабря 2023

Новой версией можно пользоваться уже сейчас через бот в Discord, однако есть лимит на 20 генераций. Дальше придется оформлять платную подписку или создавать новый аккаунт. 

Для доступа к Midjourney V6, нужно зайти в чат в разделе Newcomer Rooms, отправить "/setting" и выбрать в предложенном списке Midjourney Model V6 [BETA]. Далее пишите в чате команду /imagine, после чего вводите описание желаемой картинки. 

Midjourney входит в топ-3 самых популярных нейросетей для генерации картинок. Этот искусственный интеллект на сотнях миллионов примеров обучали выстраивать соответствие между текстовыми описаниями и картинками. Так он и стал генерировать оригинальные образы. 

Если хотите воспользоваться одной из таких нейросетью, УНИАН делился подборкой лучших нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки. 

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