Завирусившийся новый генератор картинок в ChatGPT теперь доступен всем пользователям

Новейший генератор картинок в ChatGPT, который стал вирусным благодаря возможности создавать качественные иллюстрации в стиле мультфильмов студии Ghibli, теперь доступен всем пользователям. Об этом сообщил глава OpenAI Сэм Альтман.
Бесплатные пользователи сервиса могут генерировать не больше трех изображений в сутки. Выходит, что лимит такой же, как и для генерации картинок с помощью DALL·Е 3.
Обновленный генератор, встроенный прямо в модель GPT-4o, был запущен 25 марта как новый инструмент для всех пользователей, платных и бесплатных, одновременно. Однако из-за высокого спроса уже на следующий день OpenAI приостановила бесплатную генерацию. Альтман заявлял, что спрос на генерацию картинок был так высок, что используемые компанией процессоры попросту "плавились".
Новые возможности можно попробовать в веб-версии ChatGPT.
OpenAI использует свою модель GPT-4o для работы инструмента генерации изображений. Как отмечают пользователи, изображения, созданные с его помощью, отличаются высоким качеством, большей реалистичностью и отсутствием так называемых нейросетевых артефактов.
В планах у OpenAI на 2025 год запуск GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая большая языковая модель, а революция в сфере ИИ. Якобы она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.
Также УНИАН рассказывал, что создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон. В его создании участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.