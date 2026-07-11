Apple подала в суд на OpenAI, обвинив партнера в краже коммерческой тайны

Яблоком раздора стал целый поток бывших сотрудников Apple, которых еще на этапе собеседований просили нарушить NDA.

Apple подала иск в федеральный суд Северной Калифорнии в адрес OpenAI, обвинив еще недавно главного ИИ-партнера в краже коммерческой тайны. Об этом пишет MacRumors.

По версии Apple, руководство OpenAI переманивало сотрудников компании, просило их раскрывать секретную информацию еще на этапе собеседований и обманным путем получало конфиденциальные сведения. Это касалось не только технологий, но будущих продуктов и даже рабочих процессов.

Главным фигурантом иска назван Танге Тане, который проработал в Apple 24 года и до перехода в OpenAI занимал должность вице-президента по дизайну продуктов для iPhone и Apple Watch. Как утверждается в иске, он раскрывал секреты своего бывшего работодателя уже на этапе собеседования с Альтманом и его компанией.

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Также Apple обвиняет OpenAI в попытке получить доступ к собственной технологии обработки металла. В компании считают, что один из подрядчиков раскрыл секретную информацию, поскольку представители OpenAI якобы убедили его, что действуют по согласованию с Apple. В иске говорится, что никакого разрешения не было и данные могли быть получены обманом.

OpenAI отрицает обвинения и утверждает, что все свои продукты, в том числе гаджет, разрабатываемый Джони Айвом, создает с нуля. В то же время Apple не стала уточнять, повлияет ли этот иск на партнерство в области ИИ между двумя корпорациями.

Конфликт примечателен на фоне того, что еще в 2024 году Apple и OpenAI были партнерами: технологии ChatGPT были интегрированы в экосистему Apple. Однако после выхода OpenAI на рынок потребительских устройств и покупки стартапа io, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, отношения между компаниями обострились.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

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