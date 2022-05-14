Хакеры называют этой самой большой победой с начала кибервойны.

Российский ответ "ютубу" Rutube сломали два украинских IT-специалиста всего за пару дней. Были удалены контент и вся инфраструктура видеохостинга, как внутренняя, так и внешняя.

Об этом сообщает телеграм-канал "IT ARMY of Ukraine".

В ролике говориться, что администратору Rutube навсегда запомнится дежурная смена в ночь с 8 на 9 мая. Около 4 утра он заметил аномальную работу системы и начал делать планерку. Но, как говорят хакеры, в тот же момент на его глазах началось удаление всей инфраструктуры платформы и контента.

Также специалисты повредили все системы: начиная от базы данных и до системы документооборота и внутренней информации.

Украинские ИТ-специалисты отметили, что помимо Rutube их целью было предотвращение трансляции российского военного "парада лжи и позора, на котором кремлевская власть пропагандирует новую разрушительную войну".

Как УНИАН уже писал, украинская IT-армия за прошедшую неделю атаковала более 200 российских онлайн-ресурсов. В результате киберудара приостановили работу онлайн-магазины и производство на нескольких крупных пивных заводах России.

"Вместо нескольких кликов за компьютером дали россиянам возможность прогуляться несколько километров за желанной покупкой. Свежий воздух полезен для мозга", – отметили в Минцифры.

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