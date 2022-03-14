Это важно для стабильной связи.

Министерство цифровой трансформации Украины советует не перегружать мобильные сети, чтобы украинцы могли постоянно оставаться на связи во время войны.

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

У Минцифры подчеркнули, что каждый день наша армия дает отпор оккупантам, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом. Однако, как показывает практика, связь не всегда работает стабильно.

Чтобы не перегружать сеть, рекомендуется:

всегда по возможности подключаться к Wi-Fi или пользоваться фиксированным интернетом;

отключить функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах;

стараться по возможности смотреть видео в меньшем качестве;

уменьшить время видеоконференций до минимума;

не загружать большие файлы фильмы, игры и т. д.

Ранее УНИАН делился подборкой полезных, и, что не менее важно, проверенных Telegram-чатботов, какие должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с путинскими орками.

Также рассказывали, как защитить свой смартфон в военное время.

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