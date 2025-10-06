После многолетней конкуренции в игровом сегменте определился явный лидер.

Редакция авторитетного ресурса Tom's Hardware составила подборку лучших процессоров для игрового ПК на данный момент. Всего в рейтинг попало 5 моделей: от самых дешевых и до ультрапроизводительных.

По мнению издания, на рынке настольных процессоров определился явный лидер – AMD. После многих лет конкуренции "красным" удалось окончательно обойти Intel и закрепить свое преимущество в игровом сегменте.

Лучший в целом – Ryzen 7 9800X3D. Технология 3D V-Cache обеспечивает выдающуюся производительность, а энергоэффективность и оптимальные требования к охлаждению делают чип оптимальным выбором для мощных геймерских система. Альтернативы две, это Ryzen 7 9700X и Intel Core i7-14700K.

Лучший процессор среднего класса – Ryzen 5 9600X. Это 6-ядерный чип с архитектурой Zen 5, низким энергопотреблением и лучшим в своем классе однопоточной производительностью. Альтернативой для игроков, отдающих предпочтение решениям Intel, выступает Core i5-14600K.

Лучший бюджетный процессор – Core i5-12400F. Для мощного недорогого игрового ПК это самое оптимальное решение, говорят обзорщики. Он очень быстрый в играх, "холодный", кроме того, есть поддержка PCIe 5.0 и DDR5. Альтернатива – Ryzen 5 5600.

Процессор без компромиссов – Ryzen 9 9950X3D. Для тех, кому нужна максимальная производительность как в играх, так и рабочих задачах. 16 ядер, 32 потока и 144 МБ кэш памяти среди ключевых особенностей.

Лучший процессор со встроенной графикой – Ryzen 5 8600G. Универсальное решение для тех, кто хочет играть без отдельной видеокарты. Однако придется ограничиться 720p.

Ранее AMD представила потенциальный хит продаж – бюджетный процессор Ryzen 5 9500F на архитектуре Zen 5. Новинка позиционируется как преемник "народного" Ryzen 5 7500F и станет самой доступной моделью линейки Ryzen 9000.

Согласно статистике Valve, 58% компьютеров, зарегистрированных в Steam, используют процессоры Intel. На AMD приходится 41%, но эта цифра растет каждый месяц.

