Названа самая популярная конфигурация игрового ПК в 2025 году

Процессоры AMD набирают популярность. Windows 11 – тоже.

Магазин игр Steam обновил данные по оборудованию своих пользователей. Статистика показала смену самой популярной видеокарты, а также укрепление позиций Windows 11 в качестве игровой ОС.

В сентябре 2025 года самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060. Ее используют 4,84% пользователей. Сразу за ней расположилась GeForce RTX 3060 (4,41%). Замыкает тройку лидеров десктопная GeForce RTX 4060 (4,25%).

Помимо этого популярностью пользуются RTX 3050 (3,07%), GTX 1650 (3,02%) и RTX 4060 Ti (2,92 %). В первой десятке нет ни одной видеокарты из линейки RTX 50 и Radeon RX 9000.

Что касается процессоров, 58,61% компьютеров, зарегистрированных в Steam, используют решения Intel. На AMD приходится 41,31%. Наиболее распространены 6-ядерные (29,62%), 8-ядерные (25,28%) и 4-ядерные (13,69%) чипы.

Также Valve отмечает рост популярности ОС Windows 11. За месяц она стала популярнее на 2,65% и достигла доли в размере 63,04%. Windows 10 в 2025 году используют менее 32% ПК-геймеров.

Самая распространенная ПК-сборка осени 2025 выглядит так:

Ранее эксперты определили лучшую видеокарту для большинства геймеров в 2025 году. RX 9060 XT попросту не имеет конкурентов по соотношению цены и характеристик, считают в Wccftech.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который собрал коллекцию из всех видеокарт NVIDIA и AMD. В сети подсчитали, что приблизительная стоимость всех такой коллекции составляет от 200 до 300 тысяч долларов.

