Компания не планирует продавать приставку себе в убыток, как это делает Playstation и Xbox.

Steam Machine точно не будет дешёвой - инженеры Valve говорят, что субсидирования не будет, то есть компания не собирается продавать консоль себе в минус, как это делают Sony и Microsoft.

Блогер SkillUp спросил у инженера Valve Пьера-Лу Гриффа, будут ли они продавать Steam Machine по консольным ценам, в ответ прозвучало: "Нет". Грифф уточнил, что устройство Valve по стоимости будет ближе к игровым ПК.

С учётом роста цен на память и общей стоимости компактных компонентов, аналитики говорят, что Steam Machine будет стоить около 800-900 долларов. По словам Гриффа, пользователь получит тихий мини-корпус, продуманную систему подключения и всё то, что сложно собрать самому.

Видео дня

Кажется, что за такие деньги переманить игроков у Playstation и Xbox будет почти нереально. PS5 сейчас можно взять и за 400 долларов на скидках, и она, по слухам, будет как минимум не слабее.

Ранее мы рассказывали, что Valve объяснила, почему не стоит ждать Steam Deck 2 в ближайшем будущем. Компания откладывает следующее поколение карманного ПК, ожидая по крайней мере 50%-ного скачка в производительности.

Кроме того, недавно стало известно, сколько денег заработал Steam за 2025 год. Совпадение или нет, но буквально на днях Гейб Ньюэлл купил себе новую суперъяхту.

Вас также могут заинтересовать новости: