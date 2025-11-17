Совпадение или нет, но буквально на днях Гейб Ньюэлл купил себе новую суперъяхту.

2025 год стал для Steam одним из самых прибыльных за всю историю платформы. По данным Alinea Analytics, магазин уже наторговал примерно на 16.2 миллиарда долларов, и это до того, как начался самый денежный период года - осенний и новогодний сезон.

Для сравнения, в 2024 году итоговая сумма была около 15.33 миллиардов долларов. Сейчас у Steam есть ещё 44 дня, включая Чёрную пятницу и рождественские скидки. Поэтому аналитики почти не сомневаются, что к концу года платформа может пробить отметку в 17 миллиардов.

Разумеется, не все деньги забирает себе Valve. Alinea Analytics подсчитала, что в 2025 году Valve уже заработала около 4 миллиардов долларов только на комиссии магазина.

Epic Games с попытками покупать эксклюзивы вроде Borderlands 3 так и не смогли выбить Valve из седла. Месяц назад Steam поставил очередной рекорд: 41.6 миллионов пользователей онлайн одновременно.

И если вы вдруг задавались вопросом, куда уходят эти миллиарды - то вот: на днях стало известно, что Гейб Ньюэлл приобрёл новую 111-метровую суперъяхту Leviathan. Там два спортзала, спа, бар, больница, пляжный клуб и зал с 15 премиальными игровыми ПК.

Ранее мы рассказывали, что Valve анонсировала аж три игровых гаджета, среди которых новая консоль. VR-шлем, домашняя консоль и геймпад выйдут в 2026 году.

