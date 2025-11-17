2025 год стал для Steam одним из самых прибыльных за всю историю платформы. По данным Alinea Analytics, магазин уже наторговал примерно на 16.2 миллиарда долларов, и это до того, как начался самый денежный период года - осенний и новогодний сезон.
Для сравнения, в 2024 году итоговая сумма была около 15.33 миллиардов долларов. Сейчас у Steam есть ещё 44 дня, включая Чёрную пятницу и рождественские скидки. Поэтому аналитики почти не сомневаются, что к концу года платформа может пробить отметку в 17 миллиардов.
Разумеется, не все деньги забирает себе Valve. Alinea Analytics подсчитала, что в 2025 году Valve уже заработала около 4 миллиардов долларов только на комиссии магазина.
Epic Games с попытками покупать эксклюзивы вроде Borderlands 3 так и не смогли выбить Valve из седла. Месяц назад Steam поставил очередной рекорд: 41.6 миллионов пользователей онлайн одновременно.
И если вы вдруг задавались вопросом, куда уходят эти миллиарды - то вот: на днях стало известно, что Гейб Ньюэлл приобрёл новую 111-метровую суперъяхту Leviathan. Там два спортзала, спа, бар, больница, пляжный клуб и зал с 15 премиальными игровыми ПК.
Ранее мы рассказывали, что Valve анонсировала аж три игровых гаджета, среди которых новая консоль. VR-шлем, домашняя консоль и геймпад выйдут в 2026 году.