Запуск PS6 могут отложить до 2029 года: во всем виноват искусственный интеллект

На планы компании влияет острый дефицит оперативной памяти, вызванный ростом спроса на нейросети и дата-центры.

Источники издания Bloomberg рассказали, что Sony может перенести выпуск следующего поколения PlayStation до 2028 – или даже 2029 года. Сообщается, что на планы компании влияет острый дефицит оперативной памяти.

Как отмечается в материале, с декабря 2025-го по январь 2026 года цены на отдельные типы памяти выросли примерно на 75%. При этом дефицит ОЗУ в 2026 году станет только сильнее – его подстегнут "колокольные" расходы крупных IT‑компаний, вовлеченных в гонку за лидерство в сфере ИИ.

Это уже не первый раз, когда в интернете всплывает подобная информация, и, вероятно, это становится все более вероятным сценарием. Если раньше прогнозировалось, что PlayStation 6 выйдет в 2027–2028 годах, то теперь в компании рассматривают возможность переждать кризис памяти, продлив цикл жизни PS5 на 1-2 года.

Кроме того, как сообщили источники Bloomberg, дефицит памяти может отразиться на планах Nintendo. В компании уже обсуждают возможность повышения цены на Switch 2. В ноябре президент Nintendo прямо говорил, что рост цен на память и сохраняющиеся тарифы продолжают давить на себестоимость консоли.

Недавно инсайдер рассказал, что PlayStation 6 может получить целых 30 ГБ памяти типа GDDR7. Для сравнения, у PS5 и PS5 Pro установлено по 16 ГБ GDDR6. Однако за мощность придется заплатить – как деньгами, так и временем.

Ранее пользователи обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая показывает концепт возможного контроллера для PlayStation 6, кардинально отличающегося от всех предыдущих геймпадов компании.

Напомним, в 2026 году должна выйти игровая консоль Steam Machine от Valve. Некоторые зарубежные магазины уже начали добавлять гаджет в свои каталоги, причем вместе с ценами – и они сильно выше ожидаемых.

