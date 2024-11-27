Пользователь Reddit нашёл прототип невыпущенной RTX 4090 Ti в мусорном баке

Видеокарта получилась настолько огромной, что занимает аж 4 слота на материнской плате.

У пользователя Reddit оказался прототип так и не добравшейся до прилавков видеокарты Nvidia RTX 4090 Ti. Как заверяет сам юзер, он нашёл её на улице в мусорном баке.

Пользователь под ником This_Explanation_514 ошарашил сабреддит Nvidia своей находкой. RTX 4090 Ti, которую нашёл автор, немного повреждена: у видеокарты погнут радиатор возле разъёма питания. Это не помешало реддитору разобрать прототип.

Первое, что он заметил - печатная плата находится перпендикулярно корпусу и параллельно материнской плате. Ещё одним нововведением стала установка графических интерфейсов, теперь они подсоединяются к карте отдельной платой, которая уже потом подключается к плате самого GPU.

Видео дня

Что ещё бросается в глаза - размер. Видеокарта выглядит намного больше, чем обычная RTX 4090 Founders Edition (хотя казалось бы), This_Explanation_514 поделился, что она занимает примерно 4 слота на материнской плате. К сожалению, автор так и не смог подключить её к компьютеру, у реддитора не было 16-пинового коннектора. Однако он уже заказал его в магазине, так что ожидаем обновлений.

Но даже если бы This_Explanation_514 удалось запустить RTX 4090 Ti, пользоваться ею на постоянной основе у него бы вряд ли получилось. Очевидно, что невыпущенный продукт не будет поддерживаться большинством технологий, а также видеокарта не получает обновлений от самой Nvidia, а это значит никаких драйверов.

Почему же RTX 4090 Ti так и осталась просто прототипом? Издание Tom's Hardware считает, что Nvidia отменила проект из-за запрета правительства США на экспорт высокотехнологичных устройств в Китай. Возможно, Nvidia оценила, что потеря китайского рынка существенно скажется на прибыли.

Ранее мы рассказывали, что Intel представила новую линейку видеокарт, опередив Nvidia и AMD.

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