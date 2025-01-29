Пользователь купил топовую видеокарту RX 7900 XTX за 4 доллара: она исправно работает

Сделку века покупатель провернул в одном из магазинов Amazon, который торгует возвращёнными товарами.

Неожиданные находки в магазинах уценённых товаров могут удивлять, но этот случай выбивается даже из ряда самых удачных покупок.

Пользователь Reddit под ником BlackTo0thGrin отправился в местный магазин возвращённых товаров в поисках вентиляторов для корпуса. Вместо этого он нашёл видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX, и купил её всего за 4 доллара плюс налог.

Эта модель остаётся одной из лучших видеокарт AMD, несмотря на то, что была выпущена два года назад. Её стартовая цена составляла 999 долларов, поэтому если карта действительно исправна, покупатель сделал сделку века.

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Реддитор уже поделился фотографией видеокарты, установленной в ПК. По его словам, материнская плата корректно определила GPU, а обновление драйверов прошло без проблем. Температуры в норме, и пока всё работает как надо. Однако полноценные тесты производительности он ещё не проводил, поскольку его сборка всё ещё не имеет корпуса.

История могла бы напугать кого-то, кто помнит времена, когда рынок был наводнён бывшими в майнинге видеокартами с сомнительным состоянием. Однако сегодня такие случаи встречаются всё реже, поскольку индустрия криптовалют в значительной степени отказалась от майнинга на GPU.

Реддитор и вправду совершил просто невероятно выгодную покупку. Особенно если на секунду вспомнить, что топовые видеокарты нового поколения ещё даже не успели поступить в продажу, а уже находятся в дефиците. Источники сообщают, что в один из магазинов США приехало всего 20 штук RTX 5080, а флагмана RTX 5090 и вовсе не поступило.

Также ASUS намекает, что совсем скоро AMD тоже выпустит свою новую линейку видеокарт, которые могут стать неплохим бюджетным вариантом.

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