Причина – истечение срока действия сертификата UEFI GOP.

Некоторые старые видеокарты Nvidia могут столкнуться с проблемами при работе на операционной системе Windows 11 при включенном Secure Boot после июня 2026 года. Причина – истечение срока действия сертификата UEFI GOP.

Как пишет портал TechPowerUp, этот компонент отвечает за вывод изображения на этапе загрузки системы, и если его подпись перестанет считаться действительной, компьютер может попросту не пройти этап загрузки – пользователь увидит "черный экран" еще до запуска BIOS.

Проблема особенно критична для пользователей материнских плат и процессоров без встроенной графики. Для решения потребуется обновление VBIOS от производителей или замена видеокарты, иначе система может оказаться в состоянии "мягкого кирпича".

Видео дня

Обновление прошивки материнской платы проблему не решит, поскольку она связана именно с видеокартой. Производителям графических карт и партнерам Nvidia (Asus, MSI, Gygabite и прочим) придется выпускать обновления с поддержкой нового сертификата Microsoft 2023 года.

Временным решением может стать отключение Secure Boot, но это снижает уровень защиты системы, а некоторые современные видеоигры и античит-системы требуют его включения. Например, Battlefield 6 без Secure Boot банально не работает. Владельцам старых систем рекомендуется заранее обновить прошивку материнской платы и Windows, чтобы база сертификатов UEFI поддерживала новые ключи

Модели видеокарт, завязанные исключительно на сертификат 2011 года, могут столкнуться с отказом загрузки системы после его истечения в середине 2026-го.

Ранее обозреватели PC Gamer определили лучшее железо для игровых ПК в разных ценовых категориях. В бюджетном сегменте самым оптимальным названа связка видеокарты Radeon RX 9060 XT и процессора Intel Core i5-13400F.

Меж тем Nvidia впервые снизила цены на новейшие видеокарты GeForce RTX 5000 в Европе. Подешевели в основном топовые модели: так, ценник на RTX 5090 теперь составляет 2099 евро вместо 2329.

Вас также могут заинтересовать новости: