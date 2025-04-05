Какие старые видеокарты все еще топ в 2025 году: эксперты выбрали 10 моделей

Все они имеют отличное соотношение цены и качества, как на новом, так и на подержанном рынке.

Выход видеокарт NVIDIA RTX 5000 обернулся грандиозным провалом, и теперь выбрать графический процессор в новый ПК стало непростой задачей. В связи с этим редакторы портала XDA Developer рассказали о старых видеокартах, которые несмотря на свой возраст, все еще очень хороши в играх.

У авторов получился топ из десяти моделей. Некоторые из них вышли еще 9 лет назад, но по-прежнему имеют отличное соотношение цены и качества, как на новом, так и на подержанном рынке.

На 10-й строчке разместилась GeForce GTX 1660 Super, последняя карточка "GTX" в ассортименте Nvidia. Даже сегодня вы можете достичь 60+ кадров в секунду в таких играх, как Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part 1 при оптимизированных настройках 1080p. И все это за $70-$80 на б/у рынке.

последняя карточка "GTX" в ассортименте Nvidia. Даже сегодня вы можете достичь 60+ кадров в секунду в таких играх, как Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part 1 при оптимизированных настройках 1080p. И все это за $70-$80 на б/у рынке. 9-летняя GeForce GTX 1070 на девятом месте. Несмотря на возраст, карточка способна предложить комфортный гейминг в разрешении 1080p в большинстве играх.

на девятом месте. Несмотря на возраст, карточка способна предложить комфортный гейминг в разрешении 1080p в большинстве играх. Radeon RX 6600 заняла восьмую строчку в топе. Это отличная видеокарта для ААА-игр в разрешении 1080p, а в некоторые тайтлах можно играть даже в 2K и 60+ кадров с включенным FSR.

заняла восьмую строчку в топе. Это отличная видеокарта для ААА-игр в разрешении 1080p, а в некоторые тайтлах можно играть даже в 2K и 60+ кадров с включенным FSR. Места с 7 по 5 заняли RX 5700 XT, GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super . Даже через 5+ лет после выпуска они позволяют запускать все игры в 1080p и многие в 2K.

Видео дня

GeForce RTX 3060 Ti по-прежнему хороша для 2K. Вы можете легко получить солидные 60+ кадров на высоких настройках 1440p почти во всех играх, а такие исключения, как Alan Wake 2, работают с респектабельными 45-50 кадрами в секунду.

по-прежнему хороша для 2K. Вы можете легко получить солидные 60+ кадров на высоких настройках 1440p почти во всех играх, а такие исключения, как Alan Wake 2, работают с респектабельными 45-50 кадрами в секунду. На третьей строчке RX 6750 XT. Спустя более два года с момента выхода вы можете найти ее по заманчивой цене в 300 долларов – на целых $100 меньше, чем RTX 4060 Ti, которую видеокарта AMD превосходит почти в каждой игре.

Спустя более два года с момента выхода вы можете найти ее по заманчивой цене в 300 долларов – на целых $100 меньше, чем RTX 4060 Ti, которую видеокарта AMD превосходит почти в каждой игре. GeForce RTX 3070 на втором месте. Преступно низкая видеопамять объемом 8 ГБ начала влиять на ее производительность через 3-4 года после запуска, но видеокарта по-прежнему более чем способна играть в игры с настройками 1440p Ultra и даже 4K High.

на втором месте. Преступно низкая видеопамять объемом 8 ГБ начала влиять на ее производительность через 3-4 года после запуска, но видеокарта по-прежнему более чем способна играть в игры с настройками 1440p Ultra и даже 4K High. Ну а лидером стала GeForce RTX 3080 на 10 ГБ. Специалисты назвали ее "последним почти идеальным предложением от Nvidia", которое лишено каких-либо серьезных недостатков.

В ближайшие недели на рынке появятся недорогие GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ и RTX 5060 Ti с 16 ГБ. По сравнению с RTX 4060 Ti, у новинок больше CUDA-ядер и более скоростная видеопамять GDDR7 за те же деньги.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди геймеров. Также в топ-5 вошли RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

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