Nvidia ставит на паузу производство видеокарт серии GeForce RTX 50 из-за ИИ

Видеокарты могут резко подорожать и будут поставляться крайне ограниченными партиям.

Инсайдер Moore’s Law is Dead, который имеет репутацию надежного источника, узнал, что Nvidia фактически ставит на паузу производство почти всех моделей серии GeForce RTX 50 на следующие шесть месяцев.

Согласно его информации, Nvidia переоценила объемы заказов со стороны AI-клиентов. Теперь компании приходится в срочном порядке перераспределять производственные мощности в пользу ускорителей для искусственного интеллекта, что напрямую ударит по доступности игровых GPU.

В ближайшие месяцы такие модели, как RTX 5090, RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти и RTX 5060, могут практически исчезнуть из розницы. В продаже останутся лишь ограниченные партии RTX 5080, RTX 5070 и RTX 5060 Ti в версии с 8 ГБ. Ранее похожие сигналы поступали и от других информаторов. И хотя Nvidia дала официальный комментарий, MLID сомневается в честности компании.

Видео дня

Чтобы заполнить образовавшийся в бюджетном сегменте пробел, Nvidia возобновляет выпуск RTX 3060 (12 ГБ) – эта видеокарта использует GDDR6, которая не конкурирует с дорогой памятью, необходимой для AI-чипов.

Инсайдер не рекомендует рассчитывать на скорое улучшение ситуации и советует приобретать видеокарту прямо сейчас. В ближайшие полгода ситуация с доступностью и ценами будет только ухудшаться, заявляет Moore’s Law is Dead.

Ранее СМИ писали об отмене видеокарт GeForce RTX 50 Super, которые должны были предложить игрокам увеличенный объем VRAM. Компания сосредоточится на софте и продолжит конкуренцию на рынке за счет уже выпущенных моделей.

Один из крупнейших производителей NAND-памяти, компания Kioxia заявила, что "эпоха дешевых SSD за 50 долларов закончилась". Цены на твердотельные накопители будут оставаться высокими как минимум до 2027 года.

