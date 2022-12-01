Данное решение в первую очередь ориентировано на киберспортсменов.

В январе 2022 года китайская компания BOE представила ЖК-панель с частотой обновления 500 Гц. Менее чем за год разработчикам удалось совершить прорыв в преодолении частоты обновления 600 Гц.

Для публичной демонстрации технологии выбрали 16-дюймовый ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX. Dota 2 на экране явно намекает на киберспортивную направленность ноутбуков с такой быстрой кадровой частотой.

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Другие технические параметры не озвучены. Пока готов только прототип, о массовом запуске говорить слишком рано. Все потому, что современные графические адаптеры не способны передать изображения с такой частотой кадров. В настоящее время самая высокая частота обновления на дисплее ноутбука обеспечивается Dell Alienware x17 R2 – 480 Гц.

Стоит отметить, что современные топовые видеокарты добьются цифр в 600 Гц лишь в ретро-играх или очень простых с графической точки зрения играх. Также пока не совсем ясно, как организм человека отреагирует на такое изображение. Не исключено, что головные боли или усталость в глазах будут появляться быстрее, чем от обычных мониторов.

Какой ноутбук купить в 2022 году

Ранее УНИАН делился подборкой лучших ноутбуков, выпущенных в этом году, в зависимости от характера их использования. "Лучшим из лучших" признали Lenovo Yoga 9i. Он демонстрирует оптимальное соотношение производительности, дизайна и цены. Лучшим бюджетным ноутбуком стал HP Pavilion Aero 13.

Если говорить об игровых решениях, то здесь наиболее оптимальным считается Dell Alienware X15 R2. Кстати, если вы пропустили, в одной из предыдущих заметок мы пытались выяснить, насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук в 2022 году. Несмотря на свою портативность и топовое "железо", у них хватает своих недостатков и более дешевых конкурентов в лице "облачного" гейминга и Steam Deck.

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