АЗС переписали ценники: сколько теперь стоит топливо в Украине

Бензин и дизельное топливо в среднем подорожали более чем на 1 грн/л.

В понедельник, 2 марта, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 1 грн 3 коп. до 62,87 грн/л, на дизельное топливо - на 1 грн 9 коп. до 62,69 грн/л. Об этом сообщает портал minfin.com.ua со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Отмечается, что бензин марки A-95 (премиум) в среднем подорожал на 96 копеек - до 67,64 грн/л, бензин марки А-92 - на 24 коп. до 59,99 грн/л. Средняя цена автогаза составляет 38,51 грн/л, что на 1 коп. больше по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Самый дорогой премиальный бензин марки A-95 можно приобрести в сети Автотранс - 71,98 грн/л. Ненамного отстали "зеленые" сети ОККО и WOG, которые предлагают заправиться премиальным 95-м бензином по 69,99 грн/л. Еще дешевле 95-й премиальный бензин стоит в сети "Укрнафта" - 67,09 грн/л. Самая низкая цена на премиальный 95-й в сети Motto - 60,98 грн/литр.

Видео дня

Самая высокая цена на обычный 95-й зафиксирована в сетях WOG и ОККО - по 66,99 грн/л, самая низкая - в сети "Укрпетроль" - 56,74 грн/л. В сети "Укрнафта" 95-й можно приобрести по 64,09 грн/л, в сети БРСМ-Нафта - 59,56 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают в сетях ОККО и WOG - 66,99 грн/л, дешевле всего в "Укрпетроль" - 56,52 грн/л. В сети "Укрнафта" можно заправиться дизелем по 64,09 грн/л. Популярный дискаунтер БРСМ - Нафта продает дизель по 58,35 грн/л.

Автогазом дороже всего можно заправиться в сети ОККО - 39,99 грн/л, дешевле всего в сети АЗС Катрал - 35,59 грн/литр. В сети WOG автогаз продают по 39,98 грн/л. В сети "Укрнафта" за литр автогаза просят 38,94 грн/л, в БРСМ-Нафта - 36,74 грн/л.

Цены на бензин

Как сообщал УНИАН, цены на бензин и дизель на АЗС по прогнозу основателя группы компаний Prime, топливного эксперта Дмитрия Леушкина могут вырасти на 5 гривен из-за событий в Иране.

По словам Дмитрия Леушкина, динамика роста цен будет зависеть от продолжительности военной операции в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: